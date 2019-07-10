Лидеры-авторынка-России-в-июне-2019-года

В июне 2019 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 151 180 единиц – на 3,3% меньше, чем в июне 2018 года. По итогам полугодия динамика также отрицательная (-2,4% до 828 750 шт.).

ТОП-10 групп производителей по-прежнему возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в июне 52 953 автомобиля, что соответствует доле рынка 35%. Напомним, здесь же учитываются и продажи марки LADA, поскольку АВТОВАЗ является участником данного альянса. На втором месте находится KIA-Hyundai с результатом 35 868 проданных экземпляров и рыночной долей 23,7%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 18 468 автомобилей и долей 12,2%. Таким образом, эти три группы вместе занимают свыше 70% российского авторынка.

Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост в июне отмечен только у четырех (Volkswagen Group, Ford, BMW Group, УАЗ), причем самый большой – у Ford (+42,8%). Остальные шесть продемонстрировали падение в диапазоне от -1,7% (KIA-Hyundai) до -10,4% (GAZ LCV).

Лидером среди моделей осталась отечественная LADA Granta, реализация которой в июне составила 11 609 автомобилей (+26,4%). На второй строчке рейтинга находится LADA Vesta. Ее объемы продаж упали на 9,1% до 8 947 автомобилей. На третьей позиции – KIA Rio c показателем 8 282 единицы (-6%). Замыкают пятерку лидеров седан Hyundai Solaris (6 023 шт.; -5,9%) и кроссовер Hyundai Сreta (5 955 шт.; +3,2%).

Отметим, что в июне отрицательная динамика отмечается у 12 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. Самое сильное падение продаж произошло у KIA Sportage (-19,9%), а максимальный рост зафиксирован у KIA Optima (+42,7%).

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