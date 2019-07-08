Динамика российского авторынка в июне 2019 года

В первый летний месяц автомобильный рынок России сократился на 3,3% по сравнению с июнем 2018 года. При этом рыночное падение отмечается только в массовом сегменте, где продажи снизились на 3,2%. Премиальный сегмент, напротив, показывает рост (+2,2%).

В массовом сегменте продажи новых автомобилей достигли 131 909 единиц, что составляет 90,7% от общего объема реализации. Стоит отметить, что среди ТОП-25 марок только 9 продемонстрировали рост продаж. На первое место по этому показателю вышел Haval - его продажи выросли в 4,4 раза. На вторую строчку по темпам роста сместился Geely - рост почти в 4 раза. А вот среди крупных игроков рынка выделяются американский Ford (+42,8%) и немецкий Volkswagen (+5,7%).

Из 16 брендов, которые находятся «в минусе», максимальное падение продаж сохраняется у китайского Lifan и японской Honda (-75,1% и -66,4% соответственно). Более чем на 25% сократились в июне объемы реализации у Zotye, Citroen, Chevrolet и Nissan. Отметим, что крупнейшие автопроизводители - российская LADA (-2%), корейские KIA (-2,6%) и Hyundai (-0,6%) - также стали продавать меньше автомобилей.

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошлом месяце составили 13 524 экземпляра, что соответствует доле рынка 9,3%. Здесь одна половина (7 из 14) марок пребывают «в минусе», а другая демонстрирует рост продаж. Более чем вдвое сократился рынок у smart (-67,6%), почти на четверть - у Jaguar (-23%). Также не менее 10% от июньских объемов 2018 года потеряли Lexus и Land Rover.

А вот максимальную положительную динамику в премиальном сегменте показывает американский Jeep (+31,6%). Более 10% прибавили BMW (+15,2%), Porsche (+14,1%) и Volvo (+11,8%).

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