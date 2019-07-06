Какие сайты для продажи автомобилей популярны у россиян?

Продажа автомобилей через Интернет с каждым годом становится все популярнее в нашей стране. Помимо удобства, это позволяет охватить большее число потенциальных покупателей. К тому же для размещения объявления о продаже машины сегодня предлагается множество специализированных сайтов.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, какими из них пользуются россияне. В связи с этим за период с 25 июня по 1 июля был проведен совместный онлайн-опрос, в котором участвовало более 2800 респондентов.

Как показывают итоги опроса, две трети россиян для продажи автомобилей используют две интернет-площадки – Avito.ru и Auto.ru, имеющие практически одинаковые результаты выбора респондентов (33,8% и 33,4% соответственно).

За классифайд Drom.ru высказалось 12% опрошенных или каждый восьмой. А еще примерно 4% для продажи машин выбирают какой-либо другой сайт. При этом тех, кто вообще не продавал автомобиль через сайты, оказалось 16,9%, или каждый шестой участник нашего опроса.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Результаты опроса вполне логичны. Действительно, Avito.ru и Auto.ru, как говорится, впереди планеты всей. Когда в феврале прошлого года мы проводили аналогичный опрос, эти два классифайда так же лидировали с заметным отрывом. Avito.ru тогда тоже был на первом месте, но отрыв от Auto.ru был побольше (38,1% и 35,4% соответственно). Сейчас оба классифайда, как следует из нашего опроса, практически подравнялись.

Что касается других сайтов, то немного упала доля тех, кто для продажи автомобиля выбирает Drom.ru (полтора года назад таковых было 15,4%). Возможно, здесь стоит учитывать и региональную специфику данного классифайда, основная аудитория которого располагается в восточной части страны.

Скорее всего, со временем будет сокращаться доля тех, кто еще не продавал автомобиль через сайты. Прогресс не остановить! К тому же это удобно, современно и предоставляет более широкие возможности. Появляются различные интернет-площадки для продажи автомобилей, и для них эта аудитория может служить потенциалом роста.

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