Какие параметры стоимости владения автомобилем важны для россиян?

При выборе автомобиля приходится учитывать множество факторов, среди которых особое место занимает стоимость владения. Иными словами, будущему автовладельцу хотелось бы иметь понимание того, сколько денежных средств будет тратиться в процессе эксплуатации машины.

В ходе подготовки маркетингового отчета «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ноябре прошлого года провели соответствующий онлайн-опрос* и выяснили, какую значимость имеют некоторые параметры стоимости владения для автолюбителей.

Согласно результатам опроса, наибольшее значение для российских автовладельцев имеет расход топлива – такой вариант ответа выбрали 73,6% респондентов. Стоимость услуг по обслуживанию и ремонту занимает второе место по значимости (57,2%), а третье – стоимость запасных частей (41,9%).

Более четверти (27,5%) опрошенных при выборе автомобиля обращают внимание на величину транспортного налога. Кроме них, оказалось еще 21,7% дальновидных автолюбителей, которые учитывают потерю в цене при дальнейшей перепродаже машины. Чуть меньшее число опрошенных (19,6%) руководствуется расходами на страхование.

Не секрет, что женщины и мужчины по-разному относятся к выбору и дальнейшей эксплуатации автомобиля. Так, прекрасная половина человечества больше внимания обращает на расход топлива, стоимость услуг по обслуживанию и ремонту, а также запасных частей. А вот представители сильного пола в первую очередь оценивают транспортный налог, потерю в цене при перепродаже и расходы на страхование.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

* В онлайн-опросе приняли участие более 1 800 российских автовладельцев, у которых была возможность выбрать несколько вариантов ответа.