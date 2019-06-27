27.06.19 Прочитали 346 раз

Динамика продаж автомобилей по сегментам в мае 2019 года

Динамика продаж автомобилей по сегментам в мае 2019 года
Обзор автомобильного рынка России
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В последний месяц весны продажи новых легковых автомобилей в России составили 129 тыс. единиц, показав падение на 6% по сравнению с результатом мая 2018 года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в трех сегментах российского рынка (A, D, MPV) еще сохраняется рост, в то время как сильнее других упал сегмент С (-24,8%).

Крупнейшим сегментом нашего авторынка в мае стал SUV, на долю которого пришлось 42,2%. За этот период россияне приобрели 54,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 7,5% меньше, чем год назад. Лидером тут остается Hyundai Creta (5 781 шт.; +0,4%), на втором месте – Renault Duster (3 278 шт.; -6,9%), а на третьем – Volkswagen Tiguan (2 915 шт.; +7,2%).

Доля сегмента В по итогам прошлого месяца составила 39,6%, что эквивалентно 51 тыс. реализованных экземпляров (-2,3%). Тройка лидеров здесь следующая: на первом месте – LADA Granta (11 095 шт.; +30,7%), вторую строчку по объемам продаж занимает LADA Vesta (8 818 шт.; +14,9%), за ней следует KIA Rio (8 365 шт.; -5,6%).

Отметим, что на эти два сегмента по-прежнему приходится свыше 80% российского рынка. А вот среди оставшихся стоит выделить D и C, доля каждого из которых составляет более 5%. У остальных же сегментов она не дотягивает и до 3%.

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, источник: АВТОСТАТ

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