ТОП-10 марок автомобилей, к которым владельцы относятся как к средству передвижения

У россиян разное отношение к автомобилям, которым они владеют. Для кого-то машина - непременный атрибут имиджа, подтверждающий состоятельность и достаток. Для других - любимая игрушка, в отношении которой можно проявлять заботу. Для третьих процесс нахождения за рулем - удовольствие.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках собственного исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля»* (было проведено в ноябре 2018 года) решили посмотреть, как водители разных марок из числа присутствующих на российском рынке воспринимают свой автомобиль. В ходе исследования на вопрос: «Что для вас покупка автомобиля?» респондентам было предложено несколько вариантов ответов - на выбор: «вложение денежных средств», «комфорт», «престиж и статус», «мечта», «драйв и адреналин», «приобретение средства передвижения» и т.п.

Согласно полученным результатам, самый высокий процент респондентов, считающих машину в первую очередь средством передвижения - среди владельцев Geely. Почти 97% хозяев машин этого бренда так воспринимают свой автомобиль. Высокую приверженность именно этому качеству своей машины проявили еще владельцы отечественных марок УАЗ и LADA, а также китайского бренда Lifan: более 90% опрошенных отметили эту роль автомобиля в числе приоритетных.

Примечательно, что в первую десятку, которую составили специалисты агентства «АВТОСТАТ» по результатам опроса, попали только массовые марки (помимо вышеуказанных - еще Datsun, Honda, Citroen, Renault, Skoda). Однако это вовсе не значит, что среди владельцев автомобилей премиального сегмента мнения о машине как о средстве передвижения не встречается вовсе. Так, например, среди владельцев Mercedes-Benz этот показатель равен 57,4%, а у Audi - 54,4%. Отметим также, что в выборку экспертов попало 30 брендов из числа присутствующих на российском рынке, а средний показатель по выборке (по данному критерию) составил 78%.

В отчете «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» содержатся более полные данные о том, какие качества в автомобилях того или иного бренда россияне считают наиболее привлекательными, удобными, комфортными; какими аргументами пользуются, делая выбор в сторону того или иного бренда; какие дополнительные опции и аксессуары считают наиболее полезными, а также много другой полезной для представителей автобизнеса информации.

* В опросе приняли участие более 1800 автовладельцев, хозяева машин 2013 - 2018 гг. выпуска (не старше 5 лет), в выборку попало 30 брендов из числа присутствующих на российском рынке.