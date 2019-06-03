Сколько стоят самые популярные в России китайские автомобили?

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2019 года в нашей стране было реализовано чуть более 10 тыс. новых автомобилей китайских марок, что на 1% больше, чем год назад.

Самая востребованная модель здесь – кроссовер Geely Atlas, чья стартовая цена превышает психологическую отметку в миллион и составляет 1 090 тыс. руб. При этом в общем объеме продаж преобладают топовые комплектации, что сказывается на его средневзвешенной* цене – 1 483 тыс. руб. За первые 4 месяца текущего года было продано около 2 тыс. кроссоверов Geely Atlas.

Ближайший конкурент, Haval H6, отстает от него на 436 проданных автомобилей. Его ценовые границы значительно уже и находятся в пределах 1 188 – 1 382 тыс. руб., а средневзвешенная цена также смещена в сторону максимальных комплектаций.

Совсем в другом ценовом сегменте находится кроссовер, замыкающий тройку лидеров – Chery Tiggo 3. Его максимальная цена не превышает 1 млн руб., при этом россияне предпочитают покупать этот автомобиль в базовых комплектациях.

На пятом месте находится единственный в этом рейтинге седан Lifan Solano. Его стартовая цена (709,9 тыс. руб.) является одной из самых низких, а объемы реализации за отчетный период превышают 500 единиц.

Рекордсмен по цене – кроссовер Lifan X50, занимающий предпоследнюю строчку рейтинга продаж. Его цена за начальную комплектацию стартует с отметки 689,9 тыс. руб. Однако, спрос на эту модель невелик: за январь – апрель текущего года было продано всего 325 таких автомобилей.

Что касается остальных моделей, то эксперты сайта «Цена Авто» собрали десятку самых продаваемых, а также привели их минимальную и максимальную цены. На представленной картинке можно увидеть, почему именно их выбирают россияне.

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* Средневзвешенная цена модели рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объемов ее продаж с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).