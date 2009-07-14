Серийный выпуск рейсталинговых КАМАЗов начнется в ноябре | АВТОСТАТ

Серийный выпуск рейсталинговых КАМАЗов начнется в ноябре

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Производство показанной в июне на выставке «Строительная техника и технология-2009» рестайлинговой кабины для автомобилей КАМАЗ будет освоено в намеченные сроки: в сентябре будет выпущена опытная партия таких кабин, а с ноября начнётся серийный выпуск модернизированных моделей грузовиков. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора КАМАЗа – исполнительный директор Юрий Клочков.
В условиях сокращения объёмов рынка КАМАЗ, предлагая новые потребительские свойства своей продукции, рассчитывает увеличить реализацию. Благодаря сокращению такта конвейера, сокращению номенклатуры и улучшению логистики стоимость рестайлинговых автомобилей должна остаться на уровне выпускаемых ныне грузовиков.

источник: АВТОСТАТ

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