Динамика средневзвешенной цены автомобиля за последние 5 лет

Средневзвешенные цены* на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проведя исследование динамики средневзвешенных цен с мая 2014-го (когда этот показатель был равен 940 тыс. рублей) по май 2019 года (когда он превысил 1,5 млн рублей).

На графике наглядно показано, как росли цены на автомобили в течение этих пяти лет и то, как за этот же период менялись курсы мировых валют. В частности, курс доллара США за 5 лет вырос на 85%, юаня – на 72%, йены – на 69%, евро – на 51%.

Эксперты отмечают, что в отдельные периоды в течение 2014 – 2019 гг. можно говорить о некой корреляции роста валютных курсов и средневзвешенных цен на автомобили, однако привязывать рост этих цен только к курсу было бы неверным. В отдельные периоды необходимо объяснять рост цен на автомобили иными причинами и факторами, влияющими на рыночную ситуацию. Тем не менее, тренд просматривается достаточно четко: средневзвешенная цена на новые автомобили все это время росла и практически никогда не снижалась.

*Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

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