22.05.19 Прочитали 755 раз

Какие летние шины получили более высокую оценку удовлетворенности у автолюбителей?

Оценка-удовлетворённости-летними-шинами
АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (летние шины)
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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Летние шины» провели опрос, посвященный удовлетворенности летними шинами, которые они эксплуатируют в настоящий момент. Результаты опроса показали, что на первое место по критерию удовлетворенности в списке шинных брендов вышел Bridgestone. Его индекс удовлетворенности - 9,06 балла из 10 возможных.

Среднее значение по выборке при этом составило 8,7 балла. Второе место в рейтинге с минимальным отставанием от лидера (9,05 балла) занял Michelin. Третье место - у Nokian, показатель которого 8,86 балла. Четвертую строчку разделили Pirelli и Continental (8,82 балла), а замыкает пятерку лидеров Yokohama с показателем удовлетворенности 8,8 балла. Также выше среднего значения по выборке респонденты оценили еще 2 шинных бренда: Goodyear (8,75) и Hankook (8,71). А вот лидер по популярности в использовании – бренд «КАМА» – оказался в числе аутсайдеров с показателем 7,69 балла, что логично, поскольку этот бренд автовладельцы выбирают в первую очередь из-за низкой цены.

Подробности о том, какие еще бренды производителей зимних шин знакомы российским автолюбителям и какие их качества они считают наиболее ценными, а также многое другое – вы найдете в новом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Летние шины».

Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в апреле 2019 года. В нем приняли участие более 3000 владельцев автомобилей. При выстраивании рейтингов по оценке удовлетворенности летними шинами в расчет были взяты только бренды, шины которых на момент опроса используют более 5% респондентов. Участники опроса выставляли оценки по 10-балльной шкале, где 10 соответствовало ответу «Полностью удовлетворен», а 1 – «Совершенно не удовлетворен».

, источник: www.autostat.ru

Теги: шины предпочтения предпочтения автовладельцев потребительские предпочтения

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