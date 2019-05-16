Лидеры авторынка России в апреле 2019 года

В апреле 2019 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 148 296 единиц – на 2,7% меньше, чем в апреле 2018 года.

ТОП-10 групп производителей по-прежнему возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в апреле 52 066 автомобилей, что соответствует доле рынка 35,1%. Напомним, здесь же учитываются и продажи марки LADA, поскольку АВТОВАЗ является участником данного альянса.

На втором месте находится KIA-Hyundai с результатом 35 462 проданных экземпляра и рыночной долей 23,9%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 19 008 автомобилей и долей 12,8%. Таким образом, эти три группы вместе занимают свыше 70% российского авторынка. Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост в марте отмечен у четырех, а шесть продемонстрировали падение в диапазоне от -0,4% (KIA-Hyundai) до -28,3% (Mazda), которая, отметим, в марте показывала максимально высокий рост в ТОП-10.

Лидером среди моделей на это раз стала отечественная LADA Granta (в марте она уступала лидерство LADA Vesta), реализация которой в апреле составила 12 652 автомобиля (+69,9%). На вторую строчку рейтинга опустилась LADA Vesta. Ее объемы продаж выросли на 30,1% и составили 10 131 автомобиль. На третьей позиции – KIA Rio c показателем 8 509 единиц (-0,2%). Замыкают пятерку лидеров корейский кроссовер Hyundai Сreta (6 123 шт.; +3,2%) и немецкий седан Volkswagen Polo (5 665 шт.; +16%).

Отметим, что в апреле отрицательная динамика отмечается у 9 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. Самое большое падение продаж произошло у LADA XRAY (-47%), а максимальный рост зафиксирован у LADA Granta (+69,9%).

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