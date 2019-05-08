Что россияне думают о своих автомобилях: это мечта или нет?

Автомобиль мечты – у каждого свой. Для одних это коллекционный «Плимут» 1958 года выпуска, для других – новенький BMW, только что сошедший с конвейера, для третьих – само понятие «владеть автомобилем» всю жизнь так и остается мечтой...

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают, а насколько расходятся с реальностью.

Согласно данным онлайн-опроса, проведенного с 3 по 7 мая, 17,6% респондентов на вопрос «Владеете ли вы автомобилем мечты?» ответили: «Да». Соответственно 82,4% автомобилем мечты не владеют, но по разным причинам.

Так, более 40% признали, что хоть автомобиль, на котором они ездят, далек от мечты и совершенства, но по крайней мере он их полностью устраивает. Почти каждый шестой (17,9%) подтвердил, что ездит не на автомобиле мечты по причине нехватки денег, а практически каждый девятый (11,7%) согласился: «Пусть не мечта, но ездить можно».

Более 7% относятся к автомобилю нейтрально, считая его лишь средством передвижения. Оставшиеся 5% опрошенных указали в ответах, что не владеют автомобилем мечты по той простой причине, что такие машины уже не выпускают…

Комментирует редактор журнала «За рулем» Станислав Панин:

- Мне повезло – я владелец автомобиля мечты! У меня Subaru Impreza WRX STI второго поколения (второй рестайлинг), известного в народе как «лиса» - за характерное оформление передней части. На подбор автомобиля ушло почти полгода, но я дождался «конфетку» в прямом смысле этого слова. Это одна из спецверсий, которая выпускалась только для внутреннего японского рынка – Spec C. Таких машин в России очень мало.

Итак, в заводском арсенале «спеки»: правильный наддувный мотор 2.0 (EJ207), который гораздо надежнее «собрата» 2.5 (EJ257), предназначенного для всего остального мира; масляный радиатор для двигателя; механическая коробка с системой охлаждения и другими передаточными числами; механический дроссель вместо электронного и еще много чего! Это один из примеров подхода японцев – «шоколадные» варианты для своего рынка, а для остальных – что попроще.

Машина 2006 года выпуска практически в стоковом исполнении (большая редкость!) досталась мне в отличном состоянии и с родным пробегом всего 30 000 км. Конечно же, на диагностику было потрачено много времени – подобные автомобили нельзя брать просто так. Еще один очень приятный и важный момент – перекинутый на левую сторону руль с соответствующей отметкой в ПТС. Сейчас эта операция стоит космических денег.

«Спека» со мной уже больше пяти лет, пройдено около 30 000 км. Даже с учетом периодических вылазок на гоночные трассы зимой и летом машина в основном требует только замены «расходников». Почти все лечебные процедуры я провожу сам, молва о лютой сложности обслуживания Subaru сильно притянута за уши.

Машина дарит непередаваемые эмоции и море фана. Учитывая, что для меня это автомобиль выходного дня, каждая поездка – настоящий праздник и отдушина!

Комментирует руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина:

- Понятно, что для каждого автовладельца существует свой автомобиль мечты. Поэтому можно только порадоваться за тех, кто действительно обладает таковым. От себя могу лишь добавить, что в прошлом году мы проводили соответствующее исследование, по результатам которого можно составить обобщенный портрет автомобиля мечты у россиян.

Так, большинство респондентов (46%) считает, что это должен быть кроссовер и внедорожник. При этом за полный привод высказалось уже более половины (55%). Под капотом у такого автомобиля, как правило, должен быть бензиновый мотор – это пожелания 70% опрошенных. Кроме этого, примерно половине (44%) людей хотелось, чтобы он имел мощность от 100 до 150 л.с.

Что касается цветовых предпочтений, то почти каждый четвертый (23%) высказался за черный цвет. И, наконец, самый главный критерий – цена! В среднем она составила 1,2 млн рублей, т.е. именно столько готовы выложить жители нашей страны за автомобиль мечты.