ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 1 квартале

За январь - март 2019 года в России было реализовано 367,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,2% превышает прошлогодний показатель. Что касается кроссоверов и внедорожников, их реализация в 1 квартале выросла на 1,8% по сравнению с 2018 годом и составила 160,1 тыс. автомобилей. Доля сегмента SUV в общем объеме продаж увеличилась на 0,8 п.п. и достигла 43,6%.

Модельный рейтинг здесь возглавляет Hyundai Creta (16 770 шт.; +6,4%). На втором месте – Renault Duster (8 268 шт.; -19,5%), за которым располагается LADA 4x4 (7 723 шт.; +9,2%). Четвертую строчку рейтинговой таблицы занимает KIA Sportage (7 657 шт.; +0,9%), а замыкает пятерку лидеров Volkswagen Tiguan (7 298 шт.; -0,1%). В ТОП-10 также вошли: Nissan X-Trail (6 677 шт.; +27,1%), Nissan Qashqai (6 627 шт.; +36,6%), Renault Kaptur (6 256 шт.; -18,3%), Toyota RAV4 (5 903 шт.; -11,2%) и Mitsubishi Outlander (5 692 шт.; +3%). Большинство из них (6 из 10) показывают положительную динамику. «В минус» ушли Renault Duster (-19,5%), Renault Kaptur (-18,3%), Toyota RAV4 (-11,2%) и Volkswagen Tiguan (-0,1%).

Что касается статистики марта, реализация SUV в этом месяце выросла на 4,9% до 65,3 тыс. единиц. В модельном рейтинге лидер тот же, что и по итогам 1 квартала – Hyundai Creta. На второй позиции тоже Renault Duster, на третье место вышел Volkswagen Tiguan. Отметим также, что в марте почти на 89% выросла реализация Nissan Qashqai.

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