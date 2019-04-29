Украинский авторынок в 1 квартале 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам 1 квартала 2019 года составил 18 427 единиц, что на 2,5% больше показателя годичной давности.

Лидером украинского авторынка среди марок за этот период сталa Renault, реализовавшая 2740 автомобилей - на 46,6% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что по итогам января - марта французская марка сумела занять около 15% местного рынка, оттеснив лидера 2018 года - Toyota - на второе место. Результат японского бренда в 1 квартале 2019 года составил 2191 машину (-11,1%).

На третьей позиции находится корейская KIA: автомобили этой марки выбрал 1701 покупатель, а ее показатель по сравнению с прошлым годом вырос в 2,6 раза. Далее следует японский Nissan (1391 шт.; +12,8%), а замыкает пятерку лидеров корейский Hyundai (1159 шт.; +14,6%).

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Украины возглавляет кроссовер KIA Sportage, который по итогам 1 квартала был реализован в количестве 1163 автомобилей. За ним следуют: Renault Duster (1148 шт.), Toyota RAV4 (785 шт.), Renault Logan (757 шт.) и Hyundai Tucson (590 шт.).

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