Где и сколько автомобилей производится в России?

В 2018 году российские автозаводы в общей сложности произвели 1,77 млн единиц автомобильной техники, что на 13,9% больше, чем годом ранее. При детальном рассмотрении итогов прошлого года эксперты отметили, что в структуре производства автомобилей в нашей стране порядка половины (46,6%) приходится всего на три предприятия: АВТОВАЗ, «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» и «Автотор».

Самая большая доля в российском автопроме – у АВТОВАЗа (21,1%). Можно сказать, что каждый пятый автомобиль в 2018 году был выпущен в Тольятти. На долю «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» (14%) приходится примерно каждый седьмой произведенный автомобиль. С конвейера «Автотора» (11,5%) сошла практически каждая девятая машина в стране.

Что касается остальных автопроизводителей, то с долей в диапазоне 5 – 8% находятся четыре предприятия в стране: «Фольксваген Груп Рус», ГАЗ, «ЛАДА Ижевск» и «Рено Россия». У «Тойота Мотор», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» этот показатель составляет 4,2% и 3,2% соответственно. Доля «Форд Соллерс», УАЗа, «ПСМА Рус» и КАМАЗа находится в интервале от 2% до 3%. У оставшихся производителей она еще меньше, а суммарно составляет около 8%.

Более глубокое исследование структуры автомобильного производства в России, тенденций и перспектив для его дальнейшего развития, характеристики отдельных предприятий с динамикой за несколько лет – содержатся в отчете «Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».