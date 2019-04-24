Какие лифтбеки с пробегом популярны в России?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года россияне приобрели 108,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом в кузове «лифтбек». Это на 17,4% больше результата годичной давности.

Самой популярной такой моделью является Skoda Octavia – в прошлом году в нашей стране было перепродано 49,3 тыс. этих лифтбеков (+12%). На втором месте, с внушительным отставанием от лидера, находится отечественная модель LADA 2191 («Гранта»), которая за год продемонстрировала рыночный рост почти в 1,5 раза до 17,3 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров еще один лифтбек чешской марки – Skoda Rapid, с показателем 11,8 тыс. перепроданных единиц (+88%).

Остальные модели, вошедшие в ТОП-10, в прошлом году не превысили порог перепродаж в 5 тысяч штук, при этом у пяти из них наблюдается отрицательная динамика. В ТОП-10 лифтбеков-лидеров вторичного рынка РФ попали: Skoda Superb (4,6 тыс. шт.; +6,1%), Chery Amulet (4,5 тыс. шт.; -4,6%), Mazda6 (3,9 тыс. шт.; +2,6%), Renault Laguna (2,6 тыс. шт.; -0,2%), Mitsubishi Carisma (2,2 тыс. шт.; -5,6%), Opel Vectra (2,2 тыс. шт.; -6,7%) и Ford Mondeo (2 тыс. шт.; -10,6%).

Почему на вторичном рынке одни модели популярнее других? Ответ можно получить на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

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