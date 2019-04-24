19.04.19 Прочитали 523 раз

Казахстанский авторынок в 1 квартале 2019 года

Авторынок Казахстана в 1 квартале 2019 года
Экспорт транспортных средств из России
Все оперативные данные

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам 1 квартала 2019 года составили 13 764 единицы, что на 17% больше показателя годичной давности. 

Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса АКАБ, лидером на казахстанском авторынке за отчетный период остается LADA, реализовавшая 3420 автомобилей – на 29% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что по итогам января – марта российская марка сумела занять четверть местного рынка (доля – 24,8%). На втором месте – японская Toyota, результат которой составил 2906 машин (+34%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили корейской марки выбрал 2351 покупатель (+84%). Далее следует KIA с показателем 864 проданных машины, что на 58% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров Renault, чьи дилеры реализовали 504 автомобиля. При этом французский бренд сумел показать самую высокую динамику среди лидеров рынка (+131%).

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Казахстана возглавляет бизнес-седан Toyota Camry, который по итогам 1 квартала был реализован в количестве 1461 автомобиля. За ним следуют: LADA Granta (1328 шт.), Hyundai Tucson (934 шт.), LADA 4x4 (717 шт.) и LADA Vesta (715 шт.).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

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