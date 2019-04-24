ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 2018 году россияне приобрели 1,12 млн подержанных легковых автомобилей в кузове «хэтчбек». Это практически столько же (-0,1%), что и годом ранее.

Самой популярной моделью в этой категории является LADA 2114 («Самара-2») – в минувшем году жители нашей страны купили 147 тыс. таких подержанных экземпляров (-5,5%). Отметим также, что хэтчбек LADA 2114 является лидером всего вторичного рынка РФ.

В тройке лидеров оказываются еще две модели LADA – «двенадцатая» (83,1 тыс. шт.) и «девятка» (59,7 тыс. шт.). При этом обе они также показывают рыночное падение (-5,8% и -17% соответственно), поскольку уже давно сняты с производства.

Среди иномарок самым продаваемым хэчтбеком с пробегом является Ford Focus (56,4 тыс. шт.; +2,8%), а замыкает первую пятерку LADA 2172 («Приора») с результатом 54,8 тыс. единиц (+0,7%). Кроме них, в ТОП-10 таких моделей по итогам 2018 года попали: Opel Astra (43,6 тыс. шт.; +1,8%), Daewoo Matiz (41,3 тыс. шт.; -6,1%), LADA 1119 (40,1 тыс. шт.; +1,4%), Volkswagen Golf (27,9 тыс. шт.; -2,3%) и Renault Sandero (27,7 тыс. шт.; +21%).

Выяснить, почему на вторичном рынке одни модели популярнее других, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

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