Какие универсалы с пробегом выбирают россияне?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года россияне приобрели 518,6 тыс. подержанных автомобилей в кузове «универсал». Это на 2,9% выше результата годичной давности. Отметим, что здесь мы учитываем только классические универсалы, а не кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова. Эксперты «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных таких моделей у россиян.

Лидером стала LADA 1117 – в прошлом году в нашей стране было перепродано 34,5 тыс. универсалов семейства «Калина-1» (+6,1%). Следующие две позиции в рейтинге тоже занимают отечественные модели: LADA 2104 (33,3 тыс. шт.; -10,5%) и LADA 2111 (28,3 тыс. шт.; -5,9%).

Среди иностранных универсалов с пробегом лидирует Toyota Corolla с показателем 23,7 тыс. единиц – на 9,3% больше, чем в 2017 году. Замыкает первую пятерку вновь отечественная модель – LADA Largus (23,2 тыс. шт.; +31%).

В ТОП-10 универсалов-лидеров вторичного рынка РФ по итогам минувшего года также попали: Ford Focus (15,1 тыс. шт.; +10,6%), Ford Fusion (14,5 тыс. шт.; +2,5%), LADA 2171 «Приора» (14 тыс. шт.; +7,4%), Toyota Caidina (12,5 тыс. шт.; -6,2%) и Volkswagen Passat (12,3 тыс. шт.; -6,2%).

Совсем недавно специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» публиковали аналогичный рейтинг по седанам с пробегом.

Выяснить, почему на вторичном рынке одни модели популярнее других, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

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