60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и международный клуб Toyota Prado Club в феврале-марте 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 300 владельцев автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Данное исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и отношения автовладельцев к машине в условиях эксплуатации. По результатам опроса был также построен портрет российского владельца модели.

Давая характеристики своему автомобилю, участники опроса определили, что больше всего он соответствует следующим критериям: «ликвидный», «вместительный», «надежный/безопасный», «для солидных людей», а также «идеально мне подходит». При выборе машины 18% опрошенных, то есть, почти каждый пятый - заявили, что, выбирая Toyota в качестве покупки, не рассматривали никакую другую марку. В меньшей степени потенциальные покупатели видели себя за рулем BMW или Mitsubishi (по 17%), Mercedes-Benz (16%) или Lexus (15%).

По мнению участников опроса, главными преимуществами LC Prado в отличие от автомобилей многих других марок является его надежность и безопасность, эти качественные характеристики отметили 88% респондентов*. Кроме того, почти каждый второй отметил вместительность салона и багажника (53%), доступность обслуживания и ремонта (53%). Около 48% указали качество сборки, а 38% считают, что модель выделяется отличным соотношением «цена-качество». При этом 66% владельцев LC Prado заявили, что готовы повторно купить себе автомобиль Toyota, а 60% вообще уверены, что обладают автомобилем мечты.

Стоит отметить, что владельцы LC Prado обладают хорошим чувством юмора и творческим мышлением. Многие (75%) придумывают своему автомобилю ласковые прозвища – «Бегемотик», «Крузак», «Кузя». Самые популярные из них (42%) – это производные от «Прадо»: «Прадик», «Прадос», «Прадоська».

Более подробная информация о потребительских предпочтениях автовладельцев содержится в маркетинговом отчете «Портрет российского автовладельца», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

*- по всем вопросам респонденты могли указать несколько вариантов ответов