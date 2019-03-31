ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года россияне приобрели 2,3 млн легковых автомобилей с пробегом в кузове «седан». Это чуть выше (+0,5%) результата годичной давности.

Самой популярной такой моделью является LADA 2107 – в прошлом году в нашей стране было перепродано 128,3 тыс. вазовских «семерок» (-9,1%). Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают отечественные модели: LADA 2170 «Приора» (109,8 тыс. шт.; +3,9%); LADA 2110 (108,6 тыс. шт.; +9%); LADA 2115 «Самара-2» (82,1 тыс. шт.; -6,1%). При этом рыночный рост демонстрирует только «Приора», т.к. в отличие от остальных была снята с производства только прошлым летом.

Среди иностранных подержанных седанов лидирует Toyota Camry с показателем 80,3 тыс. единиц – на 8,1% больше, чем в 2017 году. В ТОП-10 седанов-лидеров вторичного рынка РФ по итогам минувшего года также попали: Hyundai Solaris (78,4 тыс. шт.; +24,8%), Renault Logan (77 тыс. шт.; +7,1%), LADA 2190 «Гранта» (75,7 тыс. шт.; +19,2%), Toyota Corolla (69,8 тыс. шт.; +1,7%) и KIA Rio (68,5 тыс. шт.; +28,3%).

Выяснить, почему на вторичном рынке одни модели популярнее других, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве. А быстро узнать стоимость автомобиля на вторичном рынке поможет калькулятор «Оценить авто».