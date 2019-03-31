Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

Во второй половине марта изменение цен произошло у 13 автопроизводителей
  • 1.04.19 - 09:16

    Во второй половине марта изменение цен произошло у 13 автопроизводителей
Все новости

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Видео

«ForAuto-2018»: панельная дискуссия «Авторынок России – настоящее и будущее»
  • 17.04.18

    «ForAuto-2018»: панельная дискуссия «Авторынок России – настоящее и будущее»
Все видео

Аналитика

  • 27 марта

    Мировой рынок мотоциклов в 2018 году

    Мировой рынок мотоциклов в 2018 году вырос на 1,8%.

Вся аналитика

Свежая статья

Газом по электричеству (MotorPage.ru)
  • 01 апреля

    Газом по электричеству (MotorPage.ru)
Все статьи

01.04.19 Прочитали 200 раз

ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России

Седаны-лидеры вторичного авторынка России в 2018 году

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

PDF, 45 стр.

32 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года россияне приобрели 2,3 млн легковых автомобилей с пробегом в кузове «седан». Это чуть выше (+0,5%) результата годичной давности.

Самой популярной такой моделью является LADA 2107 – в прошлом году в нашей стране было перепродано 128,3 тыс. вазовских «семерок» (-9,1%). Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают отечественные модели: LADA 2170 «Приора» (109,8 тыс. шт.; +3,9%); LADA 2110 (108,6 тыс. шт.; +9%); LADA 2115 «Самара-2» (82,1 тыс. шт.; -6,1%). При этом рыночный рост демонстрирует только «Приора», т.к. в отличие от остальных была снята с производства только прошлым летом.

Среди иностранных подержанных седанов лидирует Toyota Camry с показателем 80,3 тыс. единиц – на 8,1% больше, чем в 2017 году. В ТОП-10 седанов-лидеров вторичного рынка РФ по итогам минувшего года также попали: Hyundai Solaris (78,4 тыс. шт.; +24,8%), Renault Logan (77 тыс. шт.; +7,1%), LADA 2190 «Гранта» (75,7 тыс. шт.; +19,2%), Toyota Corolla (69,8 тыс. шт.; +1,7%) и KIA Rio (68,5 тыс. шт.; +28,3%).

Выяснить, почему на вторичном рынке одни модели популярнее других, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве. А быстро узнать стоимость автомобиля на вторичном рынке поможет калькулятор «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом hyundai hyundai solaris kia kia rio lada lada 2107 lada granta renault renault logan toyota toyota camry toyota corolla

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Петербургский завод Hyundai в 1 квартале увеличил производство на 4%

сегодня, 13:52

Все новости

Статьи на тему

Vesta идет на обгон («РБК»)

11 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в феврале 2019 года

7 марта 2019

Вся инфографика
Загрузка...