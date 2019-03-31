Как изменилась структура авторынка РФ по происхождению брендов?

За прошедшие 10 лет российский авторынок существенно потерял в объемах - в 2018 году в нашей стране было продано на 40% легковых машин меньше, чем в 2008-м. Но с другой стороны, за это время заметно изменилась и его структура. Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" рассмотрели рынок по происхождению брендов.

Если 10 лет назад россияне больше всего покупали автомобили японских марок (тогда это был каждый четвертый), то теперь лидируют "европейцы" с долей 26,7% (в 2008 году у них было только 17,8% российского рынка). А вот "японцы" сегодня занимают пятую часть рынка, причем даже уступают корейским маркам. Кстати, именно "корейцы" (впрочем, как и "европейцы") за это время совершили наиболее впечатляющий рывок - их доля выросла с 14,1% до 24,3%!

Рыночная доля отечественных марок, хотя и немного уменьшилась, но тоже осталась за пределами 20%. А вот "американцы" провалились довольно ощутимо: если 10 лет назад им принадлежало 16% от общего объема продаж автомобилей в РФ, то теперь - всего лишь 4,4%. Что касается "китайцев", то их доля пока остается на низком уровне, хотя за прошедшие 10 лет она немного подросла.