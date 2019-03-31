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Динамика российского авторынка в феврале 2019 года

Динамика-российского-авторынка-в-феврале-2019-года

Рынок транспортных средств в России

31.01.19

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Все оперативные данные

В феврале 2019 года продажи новых автомобилей в России снизились на 3,6% по сравнению с февралем 2018 года. Массовый сегмент уже второй месяц подряд демонстрирует отрицательную динамику (-4,8%). Его продажи составили 112 135 автомобилей, что составляет 90,6% от общего объема реализации.

Стоит отметить, что среди ТОП-25 брендов-лидеров лишь 11 (меньше половины) показали рост продаж. На первом месте по темпам роста остается Geely – реализация автомобилей китайской марки выросла в более, чем в 4,5 раза. Также хорошую динамику сохраняет китайский Haval (+246,5%). Из 14 брендов массового сегмента, продемонстрировавших снижение продаж, наибольший спад зафиксирован у китайского Lifan (-59,3%) и японской Honda (-46,8%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в феврале, напротив, увеличились на 14,3% и составили 11 633 единицы (доля 9,4%). Большинство представителей этого сегмента находятся «в плюсе» (11 из 14 марок). Самый большой рост продаж зафиксирован у Genesis, чья реализация увеличилась более, чем в 3,5 раза. Практически вдвое выросли продажи Volvo (+112,2%).

Остальные марки демонстрируют более «скромные» показатели роста: от +0,1% (Audi) до +87,1% (Jeep). Падение наблюдается у трех брендов: Infiniti (-4,9%), Lexus (-9,1%) и smart (-52,8%).

, источник: www.autostat.ru

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