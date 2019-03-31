Сколько россияне тратят денег на заправку автомобиля?

В России выросли не только цены на новые автомобили, но и на топливо. Рост его стоимости в начале 2019 года во многом связан с повышением НДС (с 1 января). При этом в одних регионах цена топлива выросла больше, а в других меньше.

В связи с ожиданием сезонного, весеннего повышения цен на топливо, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, сколько денег уходит у российских автовладельцев на заправку машин.

Согласно данным онлайн-опроса, проведенного с 21 по 25 февраля, 42% респондентов за месяц тратят на топливо свыше 4 тысяч рублей. Примерно каждый пятый (20,6%) ежемесячно на эти цели выделяет из своего бюджета от 3 до 4 тысяч рублей, а почти каждый шестой (17,2%) – от 2 до 3 тысяч рублей. Более чем у 15% это укладывается в сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Самая малочисленная категория – около 5% – тратят в месяц на заправку автомобиля менее 1000 рублей.

Результаты исследования комментирует ведущий аналитик агентства «АВТОСТАТ» Михаил Кулиш:

- Как мы видим из инфографики, 62,6% опрошенных тратят на топливо более 3 тысяч рублей в месяц. Разделив эту сумму на среднюю стоимость топлива за литр, получим, что в среднем пробег их автомобилей за день составляет более 20 километров. Выходит, что в ежедневном режиме пользуются автомобилем почти две трети респондентов, а оставшаяся часть ездит довольно-таки редко. Можно предположить, что в ближайшем будущем доля автовладельцев с затратами на заправку свыше 3 тысяч рублей в месяц будет расти из-за увеличения цен на топливо.

Комментирует заведующий отделом «Автомобильная информация» журнала «За рулем» Максим Сачков:

- Я отношусь к тем водителям, которые в среднем тратят на бензин более 4 тысяч рублей в месяц. Езжу на автомобиле каждый день, хотя иногда предпочитаю машине городской транспорт. Причина проста – экономия времени (на метро быстрее) и денег. Причем основное финансовое бремя – не столько расходы на бензин, сколько оплата парковок! Поэтому и стараюсь передвигаться по центру в основном пешком или на метро. А на бензине при сравнительно небольших городских пробегах много сэкономить все равно не удается. Даже если заморачиваться и планировать поездки так, чтобы они не попадали на пробочное время. Но тогда неизбежно жертвуешь комфортом. А зачем тогда пользоваться автомобилем, одно из назначений которого как раз сделать жизнь удобнее?

Другое дело, если ежедневно ездить в мегаполис из пригорода, и путь в километрах и часах существенно длиннее. Тут с целью экономии денег на бензин можно поиграть и со временем выезда (если договориться с работодателем о гибком графике), и использовать нехитрые общеизвестные приемы, позволяющие снижать расход топлива. Я, например, так и поступаю, когда наступает дачный сезон.