Парк транспортных средств в России: что изменилось за 10 лет?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за последние 10 лет парк транспортных средств в нашей стране вырос на 33%. Если на начало 2009 года его объем составлял 43,2 млн единиц, то на 1 января 2019 года достиг 57,5 млн штук. Отметим, что здесь, помимо легковых и грузовых автомобилей, LCV и автобусов, учитываются еще мотоциклы и прицепы.

За прошедшие 10 лет увеличение парка произошло в большинстве сегментов, кроме автобусов и мотоциклов. При этом автобусы остаются наименьшим сегментом автопарка: если прежде их насчитывалось 407 тыс. экземпляров, то теперь - 405,7 тыс. штук. Отсюда и снижение доли данного сегмента: с 0,9% до 0,7%. Мототехники теперь числится в объеме около 2,4 млн единиц, что соответствует 4,2% всего парка. А вот 10 лет назад ее доля составляла 7,1%, что количественно превышало 3 млн штук.

Значительную долю в российском парке ТС по-прежнему занимают легковые автомобили, на долю которых теперь приходится более 75%, в то время как в начале 2009-го этот показатель составлял 71,3%. В абсолютном выражении парк легковых машин увеличился с 30,8 до 43,5 млн экземпляров.

Грузовых автомобилей и LCV, хотя и стало больше, но их доля в парке уменьшилась, причем у первых более заметно (с 8,7% до 6,5%). Так, раньше грузовиков в нашей стране было 3,75 млн, теперь же 3,76 млн. Парк легких коммерческих машин вырос примерно на миллион (с 3,16 до 4,11 млн шт.), но его доля незначительно снизилась (с 7,3% до 7,2%).

Парк прицепов за прошедшие 10 лет увеличился, как в абсолютном, так и в долевом выражении. Если раньше он насчитывал 2 млн единиц, то теперь около 3,3 млн. Отсюда и увеличение доли на один процентный пункт (с 4,7% до 5,7%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», изменение структуры российского парка транспортных средств позволяет судить о степени развития автомобилизации населения страны. Так, за это время заметно вырос парк личных машин, что в первую очередь привело к сокращению количества автобусов и мотоциклов. В то же время развитие бизнеса на определенном этапе способствовало увеличению парка LCV и прицепов.