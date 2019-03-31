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14.02.19 Прочитали 153 раз

Какие опции в автомобиле россияне считают наиболее полезными?

Полезность опций

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

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В ходе исследования предпочтений российских автовладельцев специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие опции в автомобиле для них являются наиболее полезными. Это было одной из тем нашего онлайн-опроса, который был проведен в ноябре 2018 года. В нем приняло участие более 1800 человек.

Как показывают результаты опроса, больше всего россияне ценят подогрев лобового стекла, который набрал 4,68 балла из 5 возможных. Второе место здесь заняла система автозапуска (4,58). Очевидно, что эти две опции, учитывая и климатические особенности нашей страны, являются наиболее важными для автовладельцев.

Также особое внимание они уделяют и безопасности – такие опции как парктроник и дополнительные подушки безопасности набрали по 4,55 балла. Отметку в 4,5 балла преодолели еще подогрев сидений и полноразмерное запасное колесо.

Немногим меньше эти показатели у следующих опций: система контроля слепых зон, система превентивного торможения, адаптивные фары и подгорев руля. Но при этом каждая из них набрала свыше 4 баллов.

Более подробно о предпочтениях российских автовладельцев в выборе автомобиля можно узнать из соответствующего отчета.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили опросы опросы автостат опрос автовладельцев предпочтения предпочтения автовладельцев

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