Lexus RX – лидер рынка новых кроссоверов и внедорожников премиум-класса в России

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам 2018 года и составило рейтинг наиболее продаваемых таких моделей в премиум-сегменте.

Согласно результатам исследования, лидером данного рейтинга является Lexus RX, продажи которого за отчетный период составили 9781 экземпляр, показав рост на 4%. Отметим также, что доля модели в сегменте премиальных SUV в 2018 году составила 10%.

На втором месте располагается еще одна модель этого японского премиум-бренда – Lexus NX, результат которой достиг 7172 единицы (+10,4%). Третья строчка принадлежит кроссоверу BMW X5 (4927 шт.), объемы реализации которого снизились на 26,7%. С сопоставимыми результатами на четвертом месте рейтинга находится Mercedes-Benz GLC (4918 шт.; +8,5%). Замыкает пятерку лидеров еще один представитель бренда Lexus – внедорожник LX (4653 шт.; -9,4%).

В ТОП-10 российского рынка новых SUV премиум-класса в 2018 году также попали: BMW Х3 (4288 шт.; +77,8%), BMW Х6 (3790 шт.; -3,9%), Audi Q7 (3721 шт.; -1,3%), Mercedes-Benz GLS (3509 шт.; -20,3%), Audi Q5 (3199 шт.; +17%).