Как выросли цены на автомобили в январе?

По данным сайта «Цена Авто», в январе подавляющее большинство автопроизводителей повысили цены на свою продукцию, что во многом объясняется ростом ставки НДС с 18% до 20%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили объединить это в одном графике, где наглядно будет видно минимальное и максимальное увеличение цен (по всем моделям) в процентном соотношении.

Так, меньше всего выросли цены на Haval, Chevrolet и отечественный УАЗ – всего на 1,6 – 1,9%. Не более, чем на 3% подорожали автомобили Smart, Mitsubishi, Hyundai, BMW и Fiat.

Основная масса автопроизводителей повысила цены в пределах 5%, при этом у некоторых марок зафиксирован минимальный рост на отдельные модели или комплектации. К примеру, у Volvo и KIA нижняя граница повышения цен составила 0,4% и 0,9% соответственно. Примерно также поступили Cadillac и Mazda – рост цен на их модели начался с 0,8% и 0,9%. Меньше, чем на 1% выросли цены на отдельные модели Ford, тогда как другие автомобили американского бренда подорожали более, чем на 6%.

Модели, рост цен на которые превысил 6%, есть у нескольких марок – Mercedes-Benz, Porsche, Toyota и Citroen. Но настоящим рекордсменом по ценовым прибавкам в январе стал Zotye – отдельные модели китайского бренда подорожали более чем на 10%.