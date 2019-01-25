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Как повышение цен в январе повлияло на решение о покупке автомобиля?

Как повышение цен в январе повлияло на решение о покупке автомобиля?

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Одной из главных тем в автомобильном мире является повышение цен на машины. Как и в предыдущие годы, автопроизводители не стали изменять традиции и в январе начали дружно поднимать цены на свою продукцию. По разным оценкам, подорожание уже составило в пределах 5%, а в качестве причин пересмотра ценников указываются не только инфляция и слабый рубль, но и рост ставки НДС.

Экспертов заинтересовало, как в этой ситуации чувствуют себя потенциальные покупатели, не отпугнул ли их январский рост цен от похода в автосалон? В связи с этим специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» с 18 по 21 января 2019 года провели соответствующий опрос, в котором приняло участие более 2,8 тыс. человек.

Как показывают итоги опроса, свыше половины (55,4%) респондентов не планируют покупку нового автомобиля в 2019 году. При этом каждый шестой (16,8%) опрошенный решил отложить ее, чтобы подкопить для этого денег. А вот каждый восьмой (12,1%) поступил наоборот – уже купил машину, не дожидаясь январского повышения цен.

Интересно, что более 15% участников нашего опроса не будут менять свои планы в отношении покупки автомобиля. Причем 5,8% респондентов настроены решительно, собираясь купить новую машину, как и планировали ранее. Остальные же скорректировали планы: 7,4% - обратят внимание на автомобили с пробегом, а 2,5% - все-таки купят новую машину, но в более дешевой комплектации.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Понятно, что подавляющему большинству населения нашей страны сейчас вовсе не до покупки автомобиля – решить бы более насущные проблемы. За остальных можно только порадоваться, особенно за тех 12%, которые, по данным нашего опроса, купили автомобили еще по «старым» ценам. Если возможности позволяют, это здорово, можно даже сэкономить!

Меня же радует еще и то, что люди все-таки планируют покупку автомобиля. Да, одни решили отложить ее, чтобы подкопить денег; другие – переключатся на б/у машины; третьи – купят автомобиль подешевле… Но главное – они собираются совершить покупку! А это вселяет надежду, что и рынок в нынешнем году должен быть стабилен.

И вот еще что. Мне часто приходится отвечать на вопрос: «Когда выгоднее покупать автомобиль?». Во многих случаях я говорю: если есть желание, а главное – возможность, покупайте сейчас! Поэтому в новом году хочется пожелать покупателям, как в одном известном фильме, чтобы их желания совпадали с возможностями. 

, источник: www.autostat.ru

Теги: предпочтения опросы автостат опросы потребительские предпочтения цены

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