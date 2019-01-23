Лидеры авторынка Казахстана в 2018 году

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам 2018 года составили 57,9 тыс. единиц, что на 24,9% больше, чем за 2017 год. Такие данные приводит Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана (СПАОК) «КазАвтоПром».

Лидером авторынка Казахстана среди марок с долей 23,2% является российская LADA, которая в январе – декабре реализовала 13,4 тыс. машин, увеличив результат годичной давности более чем наполовину. Второе место занимает японская Toyota (12,3 тыс. шт.), продажи которой выросли на треть. В тройку лидеров попал и корейский Hyundai (8,7 тыс. шт.), нарастивший объемы реализации в 2,4 раза. Замыкают ТОП-5 среди брендов корейский KIA (2,9 тыс. шт.; +24,4%) и российский GAZ (2,7 тыс. шт.; +1,5%).

Самым продаваемым автомобилем на рынке Казахстана в 2018 году стал бизнес-седан Toyota Camry, показатель которого достиг 4,8 тыс. единиц. На втором месте – российский внедорожник LADA 4x4 с результатом в 3,5 тыс. экземпляров. В лидирующей тройке оказались еще два представителя LADA – Granta (3,4 тыс. шт.) и Vesta (около 3 тыс. шт.). Замыкает первую пятерку кроссовер Hyundai Tucson (2,7 тыс. шт.).