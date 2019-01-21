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Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году

Лидеры автомобильного рынка Белоруссии в 2018 году

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30.11.18

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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в Белоруссии по итогам 2018 года достигли 52 835 единиц, что на 54% больше, чем в 2017 году. Такие данные приводит Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Лидером местного рынка остается французская марка Renault, которая в 2018 году реализовала 11 310 своих автомобилей, что на 8% больше, чем год назад. Таким образом, почти каждый пятый автомобиль, проданный в Белоруссии, принадлежит французской марке. На второе место поднялась российская LADA с результатом 10 481 экземпляр, что втрое превосходит уровень продаж за 2017 год. Замыкает тройку лидеров немецкий бренд Volkswagen (6 933 шт.; +24%). Также в ТОП-5 лучших вошли марки, реализовавшие более 3 тысяч автомобилей - китайская Geely (3 304 шт.; рост почти в 7 раз) и чешская Skoda (3 243 шт.; +66%).

Несмотря на то, что белорусы в целом предпочитают продукцию компании Renault, самой продаваемой моделью в стране в 2018 году стала российская LADA Vesta, объем реализации которой достиг 5 269 экземпляров. На второе место опустился лидер 2017 года – седан Volkswagen Polo с результатом 4 908 единиц. Следующие три позиции занимают автомобили Renault – Logan (3 250 шт.), Sandero Stepway (2 976 шт.) и Duster (2 359 шт.).

, источник: www.autostat.ru

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