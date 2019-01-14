Лидеры авторынка России в 2018 году

В 2018 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 млн 800 591 единицу – на 12,8% больше, чем в 2017 году. По итогам декабря минувшего года тоже наблюдается положительная динамика (+5,6% до 175 240 автомобилей).

ТОП-10 производителей возглавляет группа Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавшая за год 648 795 автомобилей, что соответствует доле рынка 36%. На втором месте находится KIA-Hyundai с 407 684 проданными экземплярами и рыночной долей 22,6%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 211 420 автомобилей и долей 11,7%. Таким образом, эти группы вместе занимают более 70% российского авторынка. Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у девяти, а небольшое падение продемонстрировал только отечественный УАЗ (-0,9%). Больше других из производителей подросла японская Mazda: ее продажи за прошедший год увеличились на 22,3%.

Лидером среди моделей впервые стала LADA Vesta, показав самую высокую в ТОП-20 рыночную динамику (+40,2%) и сместив с первой строчки рейтинга продаж бестселлер 2017 года – KIA Rio. За 2018 год было реализовано 108 364 экземпляра LADA Vesta. Далее с объемом продаж в 106 325 штук (+13,5%) следует также отечественная модель LADA Granta. На третьей позиции – корейский KIA Rio c показателем 100 148 единиц (+3,6%). Hyundai Сreta c 67 588 экземплярами (+22,2%) занимает четвертое место, оттеснив своего «коллегу по конвейеру» Hyundai Solaris (65 581 автомобиль) на пятую позицию.

Отметим, что по итогам прошлого года, помимо Hyundai Solaris, показавшего падение (-4,4%), еще четыре модели из первой двадцатки демонстрируют отрицательную динамику: Renault Duster (-5,5%), Toyota RAV4 (-5,4%), Renault Logan (-1,2%), Renault Kaptur (-3%) и Chevrolet Niva (-6,3%). Причем, у Chevrolet Niva – самое большое падение продаж.