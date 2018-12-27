Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в европейских странах?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что по итогам 11 месяцев 2018 года в России на 1000 жителей приходится 10 проданных новых легковых автомобилей. Теперь мы решили сравнить этот показатель с аналогичными в других странах Европы.

Оказалось, что в 11 государствах он как минимум втрое выше. Так, лидером данного рейтинга является Люксембург, где с января по ноябрь 2018 года на 1000 жителей было продано 86 новых автомобилей, что более чем в 8 раз превышает российский показатель. Далее с заметным отставанием следуют Исландия (52 шт.) и Бельгия (46 шт.).

Самый крупный авторынок Европы – Германия – находится за пределами тройки лидеров с результатом 39 проданных автомобилей на 1000 человек. У таких стран, как Австрия, Дания, Великобритания, Словения, Швеция и Швейцария, данный показатель тоже превышает 30 единиц.

Россия находится только на 25-й строчке рейтинга наряду с Кипром и Литвой, где на 1000 жителей так же приходится по 10 проданных новых автомобилей. К примеру, мы уступаем Польше, Венгрии, Хорватии, Словакии и Эстонии, результаты которых составляют от 13 до 18 единиц.

А вот показатели хуже российских имеют Греция, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Причем в последней стране зафиксированы самые низкие в Европе показатели продаж новых легковых автомобилей на 1000 жителей – всего 2 шт.