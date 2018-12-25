Как автовладельцы оценивают лакокрасочное покрытие своих машин

В рамках подготовки нового маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» был проведен опрос российских автовладельцев на предмет удовлетворенности своими автомобилями. В исследовании приняли участие владельцы 30 самых популярных марок автомобилей на российском рынке.

Респонденты оценивали внешний вид и безопасность автомобиля, динамику разгона, качество сборки и многое другое. Одним из 12 показателей, по которым проводился опрос, была удовлетворенность лакокрасочным покрытием. Респондентам предложили выставить оценки уровня удовлетворенности от самой низкой – «совершенно не удовлетворен», до самой высокой – «полностью удовлетворен»*. По итогам опроса эксперты отметили, что в целом по выборке среднестатистический показатель удовлетворенности российских автовладельцев лакокрасочным покрытием своих автомобилей составил 74,8 балла. Оценки выше этого числа получили более половины участвующих в исследовании марок (19 из 30).

Самую высокую оценку в глазах потребителей получила стойкость лакокрасочного покрытия автомобилей марки Mercedes-Benz (более 90 баллов). Свыше 80 баллов получили также автомобили еще 11 брендов, причем среди них оказались не только премиальные – Volvo (89,8), Land Rover (87,4), Audi (85,8), BMW (85,6), Lexus (84,6). Из числа массовых такую же высокую оценку в глазах потребителей имеют: SsangYong (83,6), Honda (82,4), Peugeot (82,1), Suzuki (81,7), Hyundai (80,8), Subaru (80,6). Выше среднестатистического показателя респонденты оценили также стойкость ЛКП автомобилей марок Toyota, Volkswagen, Mazda, Opel, Skoda, Nissan, KIA.

В новом отчете содержится полномасштабное исследование уровня удовлетворенности владельцев автомобилем (по ряду параметров), удовлетворенность обслуживанием у официального дилера, индекс доверия к дилеру, индекс повторной покупки, NPS и многое другое. Что особенно ценно для специалистов – по данным, отраженным в отчете, можно проследить, как менялись оценки автовладельцев указанных 30 марок на протяжении последних 3 лет.



*Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в ноябре 2018 года. В нем приняли участие более 3 тысяч автовладельцев. При формировании выборки по каждому из 30 брендов была применена специальная методика и рассчитывался интегральный показатель удовлетворенности.