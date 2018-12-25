 АВТОСТАТ | Как автовладельцы оценивают лакокрасочное покрытие своих машин

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

Доля иномарок российской сборки в ноябре достигла 64%
  • 25.12.18 - 12:06

    Доля иномарок российской сборки в ноябре достигла 64%
Все новости

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Видео

Used cars 2018: Данил Пивоваров (АВТОСТАТ)
  • 19.06.18

    Used cars 2018: Данил Пивоваров (АВТОСТАТ)
Все видео

Аналитика

  • 20 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Свежая статья

Россияне остались без новогодних скидок на автомобили («Российская газета»)
  • 25 декабря

    Россияне остались без новогодних скидок на автомобили («Российская газета»)
Все статьи

25.12.18 Прочитали 397 раз

Как автовладельцы оценивают лакокрасочное покрытие своих машин

Стойкость лакокрасочного покрытия автомобиля

В рамках подготовки нового маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» был проведен опрос российских автовладельцев на предмет удовлетворенности своими автомобилями. В исследовании приняли участие владельцы 30 самых популярных марок автомобилей на российском рынке.

Респонденты оценивали внешний вид и безопасность автомобиля, динамику разгона, качество сборки и многое другое. Одним из 12 показателей, по которым проводился опрос, была удовлетворенность лакокрасочным покрытием. Респондентам предложили выставить оценки уровня удовлетворенности от самой низкой – «совершенно не удовлетворен», до самой высокой – «полностью удовлетворен»*. По итогам опроса эксперты отметили, что в целом по выборке среднестатистический показатель удовлетворенности российских автовладельцев лакокрасочным покрытием своих автомобилей составил 74,8 балла. Оценки выше этого числа получили более половины участвующих в исследовании марок (19 из 30).

Самую высокую оценку в глазах потребителей получила стойкость лакокрасочного покрытия автомобилей марки Mercedes-Benz (более 90 баллов). Свыше 80 баллов получили также автомобили еще 11 брендов, причем среди них оказались не только премиальные – Volvo (89,8), Land Rover (87,4), Audi (85,8), BMW (85,6), Lexus (84,6). Из числа массовых такую же высокую оценку в глазах потребителей имеют: SsangYong (83,6), Honda (82,4), Peugeot (82,1), Suzuki (81,7), Hyundai (80,8), Subaru (80,6). Выше среднестатистического показателя респонденты оценили также стойкость ЛКП автомобилей марок Toyota, Volkswagen, Mazda, Opel, Skoda, Nissan, KIA.

В новом отчете содержится полномасштабное исследование уровня удовлетворенности владельцев автомобилем (по ряду параметров), удовлетворенность обслуживанием у официального дилера, индекс доверия к дилеру, индекс повторной покупки, NPS и многое другое. Что особенно ценно для специалистов – по данным, отраженным в отчете, можно проследить, как менялись оценки автовладельцев указанных 30 марок на протяжении последних 3 лет.

*Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в ноябре 2018 года. В нем приняли участие более 3 тысяч автовладельцев. При формировании выборки по каждому из 30 брендов была применена специальная методика и рассчитывался интегральный показатель удовлетворенности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: опросы опрос автовладельцев опросы автостат потребительские предпочтения индекс потребительской лояльности предпочтения автовладельцев

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии

28 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

CarWeGo: новые возможности покупки и продажи автомобилей («Автостат»)

1 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Что делают автовладельцы, когда попадают в пробки?

15 декабря 2018

Вся инфографика