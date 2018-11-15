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Лидеры авторынка в октябре 2018 года

Лидеры авторынка России в октябре 2018 года

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Все ежемесячные обзоры

В октябре нынешнего года продажи легковых автомобилей и LCV в России, согласно данным АЕБ, составили 160 425 единиц. Этот результат на 8,2% больше, чем год назад. Всего же за 10 месяцев продажи машин в нашей стране составили 1 млн 457,9 тыс. единиц, что на 14,1% больше, чем за январь – октябрь прошлого года.

Свыше 70% российского авторынка принадлежит трем группам. Лидирует здесь альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в октябре 58 тыс. машин (+9%), что соответствует доле рынка в 36,2%. Напомним, что здесь учитываются и результаты продаж автомобилей LADA, т.к. АВТОВАЗ входит в состав данного альянса.

На второй строчке данного рейтинга находится KIA-Hyundai с 37 тыс. проданных экземпляров (+11,5%) и рыночной долей 23,1%, а третью позицию занимает Volkswagen Group (19,7 тыс. шт.; доля - 12,3%) с наибольшим рыночным ростом в рейтинге (+25,2%). А отрицательную динамикув прошлом месяце продемонстрировали три производителя: GAZ LCV (-11,2%), Ford (-9,1%) и GM Group (-7,8%).

Самой популярной моделью в октябре осталась LADA Vesta, реализация которой составила 10,7 тыс. единиц. На вторую строчку вырвалась LADA Granta (10,3 тыс. шт.), имея небольшое отставание от лидера. Замыкает тройку лидеров KIA Rio, владельцами которого стали 7,9 тыс. россиян. В ТОП-5 моделей-лидеров в октябре также попали две модели Hyundai – кроссовер Creta (5,9 тыс. шт.) и седан Solaris (5,4 тыс. шт.).

Отметим, что наибольший рост в этом рейтинге показывает бизнес-седан KIA Optima, реализация которого выросла на 69,3%. В ТОП-20 моделей-лидеров 8 показали падение, причем самое сильное – у Renault Sandero (-15,4%).

, источник: www.autostat.ru

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