ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

За девять месяцев текущего года в России было реализовано 1 млн 208,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 15,4% превышает прошлогодний показатель. При этом в сентябре 2018-го продажи новых машин составили 147,1 тыс. единиц, что на 6,6% больше, чем в год назад.

Что касается кроссоверов и внедорожников, их реализация за январь - сентябрь выросла на 22,1% по сравнению с 9 месяцами 2017 года и составила 521,9 тыс. автомобилей. Доля сегмента в общем объеме продаж выросла на 2,4 п.п. и достигла 43,2%.

Модельный рейтинг возглавляет Hyundai Creta (49 683 шт.; +33,6%). На втором месте – Renault Duster (31 643 шт.; +3,3%), за которым располагается KIA Sportage (24 619 шт.; +34,5%). Четвертую строчку рейтинговой таблицы занимает LADA 4x4 (23 819 шт.; +17,4%), а замыкает пятерку лидеров Toyota RAV4 (23 281 шт.; -2,6%).

В ТОП-10 также вошли: Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Большинство из них показывают положительную динамику, за исключением Toyota RAV4 (-2,6%) и Chevrolet Niva (-6,8%).

Что касается статистики сентября, реализация SUV в этом месяце выросла на 16,7% до 66,7 тыс. единиц. В модельном рейтинге лидер тот же, что и по итогам 9 месяцев - Hyundai Creta. На вторую позицию вышел Toyota RAV4. Третье место занял Renault Duster, который единственным в ТОП-10 ушел в «минус».