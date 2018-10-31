 АВТОСТАТ | ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 6 дней

подробнее

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов
  • 31.10.18 - 16:13

    ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов
Все новости

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Богдана Осокина («Легион-Автодата»)
  • 20.12.16

    Форум «Dealer UP!»: выступление Богдана Осокина («Легион-Автодата»)
Все видео

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Свежая статья

CarWeGo: новые возможности покупки и продажи автомобилей («Автостат»)
  • 01 ноября

    CarWeGo: новые возможности покупки и продажи автомобилей («Автостат»)
Все статьи

31.10.18 Прочитали 870 раз

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

ТОП-10 SUV за 9 месяцев 2018 года

За девять месяцев текущего года в России было реализовано 1 млн 208,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 15,4% превышает прошлогодний показатель. При этом в сентябре 2018-го продажи новых машин составили 147,1 тыс. единиц, что на 6,6% больше, чем в год назад.

Что касается кроссоверов и внедорожников, их реализация за январь - сентябрь выросла на 22,1% по сравнению с 9 месяцами 2017 года и составила 521,9 тыс. автомобилей. Доля сегмента в общем объеме продаж выросла на 2,4 п.п. и достигла 43,2%.

Модельный рейтинг возглавляет Hyundai Creta (49 683 шт.; +33,6%). На втором месте – Renault Duster (31 643 шт.; +3,3%), за которым располагается KIA Sportage (24 619 шт.; +34,5%). Четвертую строчку рейтинговой таблицы занимает LADA 4x4 (23 819 шт.; +17,4%), а замыкает пятерку лидеров Toyota RAV4 (23 281 шт.; -2,6%).

В ТОП-10 также вошли: Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Большинство из них показывают положительную динамику, за исключением Toyota RAV4 (-2,6%) и Chevrolet Niva (-6,8%).

Что касается статистики сентября, реализация SUV в этом месяце выросла на 16,7% до 66,7 тыс. единиц. В модельном рейтинге лидер тот же, что и по итогам 9 месяцев - Hyundai Creta. На вторую позицию вышел Toyota RAV4. Третье место занял Renault Duster, который единственным в ТОП-10 ушел в «минус».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили suv кроссоверы внедорожники модели-лидеры топ-10 lada lada 4x4 hyundai hyundai creta renault renault duster renault kaptur kia kia sportage toyota toyota rav4 volkswagen volkswagen tiguan chevrolet chevrolet niva mitsubishi mitsubishi outlander nissan nissan x-trail nissan qashqai skoda skoda kodiaq

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Nissan объявил о рынках сбыта нового X-Trail

вчера, 17:02

Все новости

Статьи на тему

«Нива» 3.0 («Коммерсант»)

12 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года

26 октября 2018

Вся инфографика