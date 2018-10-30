Кто выбирает Chery Tiggo?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в октябре 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 300 владельцев автомобилей Chery Tiggo*. По итогам исследования был составлен их обобщенный портрет.

Психологический тип владельца этого кроссовера можно описать четырьмя словами: трудоголик, деловит, упорен и активен. У таких людей и хобби соответствующие: так, например, практически каждый второй участник опроса (46%) отметил, что увлечён охотой, рыбалкой и туризмом. Немного меньше (41%) респондентов в качестве хобби назвали прогулки, а остальные предпочитают менее активные виды отдыха. Поскольку можно было указать несколько вариантов ответа, в пятерке самых популярных присутствуют еще такие увлечения, как просмотр телепередач и фильмов (40%), интернет и общение в соцсетях (38%), чтение (22%).

Эксперты выяснили, что Chery Tiggo – в большей степени мужской автомобиль: среди его обладателей сильный пол составляет 86%. Основная возрастная категория (более 60%) – автовладельцы от 26 до 45 лет, то есть, достаточно активный возраст.

Результаты исследования показали, что подавляющее большинство (83%) владельцев Chery Tiggo остановили свой выбор на этом автомобиле благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. При этом 56,9% указали, что не нашли других аналогов по такой цене, какую предложили за кроссовер дилеры Chery. Почти 67% респондентов понравился внешний вид и дизайн модели. Примерно каждый второй (47,1%) отметил вместимость салона и багажника, а также эргономичность (34%) модели, которая помогла сделать выбор в пользу покупки именно этого автомобиля.

В рамках исследования специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также выяснили, что 16,5% тех, кто участвовал в данном опросе, купили автомобиль Chery Tiggo повторно.

* В опросе приняли участие владельцы автомобилей Chery Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5, размер выборки более 300 владельцев автомобилей не старше 7 лет (2011-2018 гг. выпуска).