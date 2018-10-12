В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) по итогам 8 месяцев 2018 года составил 18 223 единицы.

Среди основных направлений экспорта выделяется Чехия, на которую приходится 23% от общего количества, или 4198 автомобилей. На второй строчке рейтинга находится Украина (2803 шт.), а замыкает первую тройку Латвия (2223 шт.). Кроме них, можно отметить Азербайджан и Узбекистан, куда было экспортировано 1745 и 1609 машин соответственно. Показатели других стран составляют менее тысячи единиц.

Самым экспортируемым автомобилем за отчетный период является выпускаемая на АВТОВАЗе LADA 4x4, показатель которой достиг 4662 экземпляра. На втором месте – Skoda Octavia c 4145 автомобилями. В тройку лидеров попала и LADA Vesta (1781 шт.). Замыкают пятерку самых экспортируемых из России моделей Volkswagen Polo (1341 шт.) и KIA Rio (769 шт.).