 АВТОСТАТ | В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 25 дней

подробнее

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров столичного рынка SUV
  • 12.10.18 - 09:56

    Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров столичного рынка SUV
Все новости

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Антон Немцов (QWEP)
  • 16.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Антон Немцов (QWEP)
Все видео

Аналитика

  • 12 октября

    Авторынок Болгарии в сентябре 2018 года

    Аналитики считают, что падение рынка в сентябре - это временный эффект от введения WLTP.

Вся аналитика

Свежая статья

Bentley и Maybach набирают обороты в России («Коммерсант»)
  • 12 октября

    Bentley и Maybach набирают обороты в России («Коммерсант»)
Все статьи

12.10.18 Прочитали 778 раз

В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?

Экспорт легковых автомобилей из России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) по итогам 8 месяцев 2018 года составил 18 223 единицы.

Среди основных направлений экспорта выделяется Чехия, на которую приходится 23% от общего количества, или 4198 автомобилей. На второй строчке рейтинга находится Украина (2803 шт.), а замыкает первую тройку Латвия (2223 шт.). Кроме них, можно отметить Азербайджан и Узбекистан, куда было экспортировано 1745 и 1609 машин соответственно. Показатели других стран составляют менее тысячи единиц.

Самым экспортируемым автомобилем за отчетный период является выпускаемая на АВТОВАЗе LADA 4x4, показатель которой достиг 4662 экземпляра. На втором месте – Skoda Octavia c 4145 автомобилями. В тройку лидеров попала и LADA Vesta (1781 шт.). Замыкают пятерку самых экспортируемых из России моделей Volkswagen Polo (1341 шт.) и KIA Rio (769 шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: украина чехия экспорт автомобилей экспорт легковые автомобили lada lada 4x4 lada vesta skoda skoda octavia volkswagen polo volkswagen kia kia rio

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Hyundai Solaris в сентябре стал лидером рынка Санкт-Петербурга

11 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

«Нива» 3.0 («Коммерсант»)

12 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России за 9 месяцев 2018 года

5 октября 2018

Вся инфографика