Какие соцсети предпочитают автодилеры в России?

В новом исследовании, посвященном российскому авторитейлу, оценивая показатели коммуникативной деятельности компаний, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какими социальными сетями для продвижения своих продуктов пользуются автодилеры. За основу взяты показатели по наличию аккаунтов (сообществ) в таких популярных сетях, как Facebook, ВКонтакте, Instagram, Youtube, Одноклассники, Twitter.

Исследование показало, что наиболее популярными площадками для продвижения услуг дилерских центров являются Instagram, ВКонтакте и Facebook. При более детальном рассмотрении очевидно, что предпочтения дилеров при выборе той или иной соцсети для размещения аккаунта, зависят от ряда дополнительных факторов. Так, например, эксперты отметили, что для продвижения премиальных марок чаще используются ресурсы Instagram и Facebook, а для массовых марок - ВКонтакте.

Предпочтения дилеров во многом зависят и от географии: в разных регионах России популярность тех или иных сетей отличается. Так, например, больше всего аккаунтов московских дилерских центров зарегистрировано на Facebook (91%). Соцсеть ВКонтакте выбирают чаще в Центральном и Северо-Западном ФО (92%), а также в Санкт-Петербурге (91%). Дилерские центры Приволжского, Южного и Северо-Кавказского ФО, а также Урала, Сибири и Дальнего Востока чаще всего продвигают свои услуги через Instagram. Причем если на Юге свои аккаунты в Instagram имеют 57% дилерских центров, то на Урале и в Сибири речь идет уже о 78%, а в Поволжье – о 85%.

При еще более детальном рассмотрении заметно, что у каждого бренда, представленного в России, есть «любимые» соцсети и есть сети-«аутсайдеры». Кроме того, разные бренды при работе с соцсетями используют различные интернет-инструменты. Более подробная информация об этом содержится в новом маркетинговом отчете «Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».