 АВТОСТАТ | ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года

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01.10.18 Прочитали 2148 раз

ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года

ТОП-10 SUV в августе 2018 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года на российском рынке было продано 61,2 тыс. кроссоверов и внедорожников, что на 21,4% больше, чем год назад. При этом доля продаж SUV достигла 44,6%, что является рекордным показателем в нынешнем году. Всего же по итогам 8 месяцев доля сегмента составила 42,9% при реализации 455,2 тыс. машин (+23%).

В августе лидером модельного рейтинга стал кроссовер Hyundai Creta с показателем 5 274 единицы, что на 31,9% больше, чем годом ранее. На второй строчке – Renault Duster, результат которого вырос на 0,7% и составил 3 537 автомобилей. Далее в рейтинге следует кроссовер Toyota RAV4, разошедшийся за отчетный период тиражом в 3 019 экземпляров (+8,7%). В пятерку лидеров также попадают LADA 4x4 (2 807 шт.; +22,1%) и KIA Sportage (2 710 шт.; +89,8%), демонстрирующий наибольший рыночный рост.

Стоит отметить, что большинство моделей, входящих в ТОП-10 сегмента SUV по итогам августа, показывают положительную динамику. Исключение составляют лишь Renault Kaptur (-8,2%) и Chevrolet Niva (-16,4%).

Если рассматривать итоги продаж за 8 месяцев 2018 года, то первые две позиции занимают лидеры августа - Hyundai Creta (43 807 шт.; +39,8%) и Renault Duster (27 863 шт.; +5,2%). На третьей строчке расположился KIA Sportage с результатом 22 161 экземпляр (+35,4%).

По итогам января – августа 2018 года большинство моделей демонстрируют положительную динамику, за исключением Toyota RAV4 (-9,5%) и Chevrolet Niva (-5,9%). В то же время наилучшую динамику продаж за отчетный период показал Hyundai Tucson (+121,6%).

, источник: www.autostat.ru

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