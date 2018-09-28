Динамика продаж автомобилей по сегментам в августе 2018 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года в России было реализовано 137,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11,9% больше, чем в августе 2017 года. При этом падение к АППГ отмечено только у сегмента B (-3,8%) - одного из крупнейших на российском рынке.

Самым крупным рыночным сегментом в нашей стране традиционно остается SUV. На долю кроссоверов и внедорожников в августе 2018 года пришлось 44,6% от общих продаж новых легковых автомобилей, что в количественном выражении составляет 61,2 тыс. единиц (+21,4%). Лидерство в этом сегменте сохраняет Hyundai Creta, результат которого вырос на 31,9% и составил 5 274 единицы. В тройку лидеров также вошли Renault Duster (3 537 шт.; +0,7%) и Toyota RAV4 (3 019 шт.; +8,7%).

На втором месте российского рынка находится сегмент B, доля которого за прошлый месяц составила 35,7%. Автомобили этого класса за отчетный период разошлись тиражом в 49 тыс. экземпляров (-3,7%). Лидером этого сегмента в прошлом месяце стала LADA Vesta, достигшая показателя в 8 510 реализованных автомобилей (+27,1%). Также в тройке лидеров находятся KIA Rio (7 812 шт.; -7,8%) и LADA Granta (6 979 шт.; -17,6%).

Третью строчку с большим отрывом занимает сегмент C, на долю которого пришлось 6,4%. В августе реализация машин этого класса составила 8,7 тыс. единиц, показав рост на 7,4%. Стоит отметить также и сегмент D, который в последний летний месяц занял более 5% российского авторынка с результатом в 7,8 тыс. единиц. Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%.