 АВТОСТАТ | Сколько зарабатывают дилерские центры в России?

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25.09.18 Прочитали 1464 раз

Сколько зарабатывают дилерские центры в России?

Структура выручки дилерского центра

В очередном исследовании аналитического агентства «АВТОСТАТ» эксперты решили посмотреть, как распределялся среднегодовой объем выручки в дилерских центрах России в 2017 году. За основу исследования взяты около 500 анкет официальных дилерских центров, осуществляющих продажи и обслуживание легковых автомобилей в стране - в рамках участия в национальной премии «Автодилер года-2018».

Исследование показало, что «львиную долю» среднегодовой выручки (68%) в 2017 году дилеры получили от продаж новых автомобилей, еще 17% - от реализации автомобилей с пробегом. Почти 8% от общего объема составили продажи запасных частей, всего лишь около 3% - пришлось на долю автосервиса.

В целом, согласно расчетам агентства «АВТОСТАТ», среднегодовой объем выручки при расчете выручки на один дилерский центр составил 1 млрд 856 млн рублей. Однако эксперты отметили, что и общий объем, и структура среднегодовой выручки ДЦ в значительной степени зависят от географии (в разных регионах России объемы и структура выручки дилеров имеют свои характерные особенности) и от принадлежности к тому или иному сегменту («премиум» и массовый).

Добавим, что более подробная информация об этом содержится в новом отчете «Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности».

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры автодилеры автодилер года выручка авторынок россии

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