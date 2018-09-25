Какие автомобили покупают жители нового города-миллионника РФ?

В минувшие выходные Краснодару официально присвоили статус города-миллионника – в связи с этим эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинги лидеров авторынка в столице Кубани.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по август нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в Краснодаре составил 11 тыс. единиц, что на 15,3% больше, чем годом ранее. С этим результатом Краснодар располагается на 8-м месте среди 16 городов-миллионников РФ. При этом в августе его жители приобрели 1,6 тыс. новых легковых автомобилей (+19,2%).

Лидерство на местном рынке принадлежит корейской марке KIA – за 8 месяцев 2018 года на дорогах Краснодара прибавилось 1,9 тыс. новых таких автомобилей. На второй строчке – отечественная LADA, показатель которой за отчетный период составил 1,6 тыс. единиц. В тройку лидеров попадает еще один корейский производитель – Hyundai, единственный в рейтинге демонстрирующий отрицательную динамику (1,3 тыс. шт.; -0,3%). Остальные марки, входящие в ТОП-10 авторынка Краснодара, показывают рост, при этом лучший результат – у отечественной LADA (+25,9%).

Самым популярным автомобилем в Краснодаре является KIA Rio, объем рынка которого за январь – август нынешнего года составил 737 автомобилей, что на 8,8% ниже, чем годом ранее. На второй строчке – LADA Largus, показатели которого увеличились в 2,2 раза и составили 613 единиц. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris с результатом 490 экземпляров и наибольшим падением рынка (-30,1%). Далее в рейтинге располагается еще одна модель Hyundai – кроссовер Creta (448 шт.; +16,7%). Также в пятерку лидеров попадает Volkswagen Tiguan (403 шт.; +18,2%).

Стоит отметить, что только 4 модели в ТОП-20 демонстрируют рыночное падение, а все остальные находятся в «плюсе». При этом наибольший рост рынка за 8 месяцев 2018 года отмечен у Hyundai Tucson (+129,3%).