Сегментация российского рынка: новые и подержанные автомобили

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование первичного и вторичного рынков в России по итогам 8 месяцев 2018 года. Так, объем рынка новых легковых автомобилей за отчетный период составил 1,02 млн единиц, подержанных – 3,5 млн экземпляров.

Как показало исследование, наибольшая доля в структуре рынка как новых, так и подержанных легковых автомобилей, приходится на четыре основных сегмента – SUV, В, С, D. Если на первичном рынке они занимают долю 92,8%, то на вторичном – 87,5%.

В структуре рынка новых автомобилей лидирует сегмент SUV с долей в 43,1%, что в очередной раз подтверждает растущую популярность кроссоверов и внедорожников в нашей стране. На втором месте находятся автомобили сегмента В (37,9%), с большим отставанием от которых располагаются машины С- и D-классов (6,6% и 5,2% соответственно). Оставшиеся сегменты суммарно занимают 7,2%, причем больше половины из них имеют долю менее 1% от общего объема.

Что касается рынка вторичного, наибольшая доля здесь пришлась на сегмент В (37,8%), причем он имеет практически тот же показатель, что и на первичном рынке. Кроссоверы и внедорожники с 21,4% заняли вторую позицию. Автомобили С-класса (18,8%) находятся на третьем месте, а D-класса – на четвертом (9,5%). Картина по оставшимся сегментам, на которые приходится 12,5% вторичного рынка, практически повторяет ту, что сложилась на рынке новых автомобилей: большинство из них также имеют долю менее 1%.