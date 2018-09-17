Какие автомобили покупают жители российских городов-миллионников?

За период с января по август 2018 года на российском рынке было продано 1,14 млн новых автомобилей. Тройка моделей-лидеров, согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", выглядит так: KIA Rio, LADA Vesta и LADA Granta. Эти три модели имеют существенный отрыв от ближайших преследователей и являются лидерами в 12 городах-миллионниках из 15.

Так, KIA Rio является безусловным лидером сразу в 7 городах - в Москве, где объем рынка модели за январь - август составил 9274 шт., а доля - 6,2%; в Казани (1089 шт., 6,8%); в Екатеринбурге (792 шт., 5,3%); в Нижнем Новгороде (756 шт., 6,6%); Ростове-на-Дону (638 шт., 6,6%); Уфе (661 шт., 5,9%) и Челябинске (580 шт., 5,7%).

Отечественная LADA Vesta смогла занять первое место по продажам в трех городах - Самаре (1134 шт., 8,8%); Воронеже (784 шт., 8,3%) и Красноярске (326 шт., 5,5%). А еще одна модель АВТОВАЗа - LADA Granta - возглавляет рейтинги продаж в Перми (929 шт., 10%) и Волгограде (583 шт., 8,4%).

В двух сибирских городах - Омске и Новосибирске - лидерами стали Datsun on-DO (472 шт., 7,8%) и Hyundai Solaris (487 шт., 6,2%).

А в Санкт-Петербурге бессменным лидером остается седан Volkswagen Polo, который с начала года был продан в количестве 3654 шт., и занял долю рынка 5,2%.