Какой тип топлива используют россияне для заправки автомобилей?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса решили выяснить, какие виды топлива используют российские автолюбители. Опрос проводился с 29 августа по 9 сентября 2018 года. В нем приняли участие более 16 тыс. респондентов.

В ходе опроса выяснилось, что практически каждый второй (49,3% из числа опрошенных) заправляет машину бензином АИ-95. Доля тех, кто заливает в бак бензин АИ-92, составила 30%. На АИ-98 пришлось немногим более 4%. В целом же 84% респондентов заправляют свои автомобили бензином.

Отметим также, что примерно каждый десятый автовладелец (10,4%), принявший участие в нашем опросе, ездит на автомобиле с дизельным двигателем.

Что касается газового топлива, на него в целом пришлось чуть более 4%. При этом, судя по ответам респондентов, большинство из этой категории автовладельцев (3,3%) заправляют свои машины сжиженным газом (как правило, это пропан). На сжатом газе (метане) ездит менее 1% из числа участников опроса (0,9%).

Чуть более 1% указали, что используют «другие виды топлива».

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- В целом результаты опроса совпадают с общей структурой автомобильного парка в нашей стране. Так, свыше 80% транспорта в России работает на бензине. Примерно каждый десятый автомобиль – дизельный, хотя в легковом сегменте этот показатель ниже.

Скорее всего, в будущем эти пропорции сохранятся. Другое дело, что должна еще подрасти доля использования 95-го бензина, в то время как по 92-му будет происходить обратный процесс. Также мы считаем, что у нас в стране может увеличиться доля автолюбителей, которые заправляют машины сжатым газом, поскольку развитие такого транспорта имеет серьезную поддержку на государственном уровне.

Любопытны ответы респондентов, выбравших вариант «Прочее топливо». Вероятно, это владельцы электромобилей, хотя их доля в парке значительно ниже… Да и вряд ли, в будущем она сможет заметно вырасти, т.к. в России этот сегмент развивается очень вяло. К тому же есть ряд предпосылок, препятствующих этому. С другой стороны, можно только порадоваться активности владельцев электрокаров, что они принимают участие в наших опросах и заявляют о себе. Думаю, это может принести им определенную пользу!

Комментирует эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин:

᠆ Скучно повторять одно и то же, но все-таки придется. Опрос опросом, а при выборе подходящего топлива для своего автомобиля нужно руководствоваться не статистикой и, тем более, не советами очередных всезнающих блогеров, а исключительно рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Если он дает добро на разные октановые числа – лейте, что хотите, если же нет – не ставьте эксперименты на собственной машине.

Чего ни в коем случае не надо делать, так это выискивать топливо по принципу «Там дешевле». Это касается как бренда, так и октанового числа бензинов. Ведь за последнее столетие никаких принципиальных изменений в ДВС, в общем-то, не произошло, а потому его всегда проектируют под определенное топливо. Самый распространенный сегодня бензин – 95-й. А 92-й, как известно, практически прекратил земное существование: по европейским нормам его уже нет.

К сожалению, многие нефтяные компании сегодня активно дискредитируют 95-е бензины, рекомендуя приобретать исключительно 98-й, да еще с улучшенной моющей способностью. На презентациях нас постоянно пугают страшилками с прогоревшими клапанами – наподобие тех, которыми в советские времена отговаривали людей от использования на «Жигулях» 76-го бензина. Сегодня это – зарабатывание денег и ничего больше. 98-е и без того дорогие, а с разными приставками в названии – и подавно. Но признаваться в некорректности своего поведения «фирмачи» не любят.

На практике использование 98-го бензина в моторе, не рассчитанном на его применение, ни чем не оправдано. Другое дело, если указана вилка типа «95-98» или, скажем, «95 и выше». В этом случае можно поездить и на 98-м – например, если на улице жуткое пекло. Жара провоцирует мотор к детонации, а антидетонационная стойкость у 98-го выше по определению. Но постоянно лить себе 98-й, опасаясь какой-то детонации, явно не стоит. И дорого, да и просто незачем.

Счастливого пути и хорошего топлива на АЗС!