ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ за 8 месяцев 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2018 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 3,5 тыс. единиц, что на 2,2% выше, чем за январь - август прошлого года. При этом продажи российских марок упали на 3,9%, а иномарок – выросли на 4,8%.

Среди отечественных автомобилей самым популярным на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara – за 8 месяцев нынешнего года реализация машин этого семейства составила 240,9 тыс. экземпляров, продемонстрировав при этом отрицательную динамику (-9%). Показатели вазовской «классики» составили 167,9 тыс. автомобилей (-12%), «десятого» семейства - 143,5 тыс. экземпляров (-7%). Эксперты отмечают, что уже снятые с производства модели LADA хоть и занимают три первых места в рейтинге, но показывают отрицательную динамику продаж.

На четвертом месте располагается «Приора», производство которой совсем недавно закончилось - с января по август эта модель разошлась тиражом в 115,6 тыс. единиц (+4%). Закрывает пятерку лидеров «Калина» с результатом 83,6 тыс. экземпляров (+6%). Стоит отметить, что большинство моделей из нашего рейтинга показывают отрицательную динамику – так, наибольшее падение демонстрирует GAZ 3110 «Волга» (-18%), а наибольший рост отмечен у LADA Largus (+33%), занимающего последнее место в рейтинге.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России остается Ford Focus, перепродажи которого с января по август составили 88,1 тыс. единиц (+3%). На второй строчке - Toyota Corolla с результатом 68,7 тыс. экземпляров (+2%). Далее следует Hyundai Solaris (61,7 тыс. шт.; +24%) и KIA Rio, демонстрирующий наибольший рост в рейтинге (+29% до 54,6 тыс. шт.). В пятерку иномарок-лидеров вторичного рынка также вошла Toyota Camry (51,7 тыс. шт.; +7%). Большинство моделей из ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом демонстрируют рост, за исключением Daewoo Nexia (-6%) и Volkswagen Passat (-4%).