 АВТОСТАТ | ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ за 8 месяцев 2018 года

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 54 дней

подробнее

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

На 1000 россиян приходится 297 легковых автомобилей
  • 13.09.18 - 12:16

    На 1000 россиян приходится 297 легковых автомобилей
Все новости

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Видео

Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
  • 26.05.17

    Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
Все видео

Аналитика

  • 06 сентября

    Российский авторынок в августе сохранил двузначный рост

    В августе 2018-го было продано машин на 11% больше, чем год назад.

Вся аналитика

Свежая статья

Челябинские автодилеры захватывают Екатеринбург. Как так?! (66.ru)
  • 13 сентября

    Челябинские автодилеры захватывают Екатеринбург. Как так?! (66.ru)
Все статьи

13.09.18 Прочитали 1218 раз

ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ за 8 месяцев 2018 года

ТОП-10 автомобилей с пробегом за 8 месяцев 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2018 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 3,5 тыс. единиц, что на 2,2% выше, чем за январь - август прошлого года. При этом продажи российских марок упали на 3,9%, а иномарок – выросли на 4,8%.

Среди отечественных автомобилей самым популярным на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara – за 8 месяцев нынешнего года реализация машин этого семейства составила 240,9 тыс. экземпляров, продемонстрировав при этом отрицательную динамику (-9%). Показатели вазовской «классики» составили 167,9 тыс. автомобилей (-12%), «десятого» семейства - 143,5 тыс. экземпляров (-7%). Эксперты отмечают, что уже снятые с производства модели LADA хоть и занимают три первых места в рейтинге, но показывают отрицательную динамику продаж.

На четвертом месте располагается «Приора», производство которой совсем недавно закончилось - с января по август эта модель разошлась тиражом в 115,6 тыс. единиц (+4%). Закрывает пятерку лидеров «Калина» с результатом 83,6 тыс. экземпляров (+6%). Стоит отметить, что большинство моделей из нашего рейтинга показывают отрицательную динамику – так, наибольшее падение демонстрирует GAZ 3110 «Волга» (-18%), а наибольший рост отмечен у LADA Largus (+33%), занимающего последнее место в рейтинге.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России остается Ford Focus, перепродажи которого с января по август составили 88,1 тыс. единиц (+3%). На второй строчке - Toyota Corolla с результатом 68,7 тыс. экземпляров (+2%). Далее следует Hyundai Solaris (61,7 тыс. шт.; +24%) и KIA Rio, демонстрирующий наибольший рост в рейтинге (+29% до 54,6 тыс. шт.). В пятерку иномарок-лидеров вторичного рынка также вошла Toyota Camry (51,7 тыс. шт.; +7%). Большинство моделей из ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом демонстрируют рост, за исключением Daewoo Nexia (-6%) и Volkswagen Passat (-4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили автомобили с пробегом вторичный рынок авторынок россии модели-лидеры lada lada samara lada priora lada kalina lada 4x4 lada granta lada largus gaz ford ford focus toyota toyota corolla hyundai hyundai solaris kia kia rio toyota camry renault renault logan chevrolet opel opel astra daewoo daewoo nexia volkswagen volkswagen passat

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Автомобили Toyota в России подорожали на 22 – 148 тыс. рублей

вчера, 10:07

Все новости

Статьи на тему

«Нива» 3.0 («Коммерсант»)

12 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка в августе 2018 года

7 сентября 2018

Вся инфографика