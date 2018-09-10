Парк электромобилей в России на 1 июля 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в России насчитывается 2 530 электромобилей, представленных восемью моделями. Наибольшую долю в парке занимает Nissan Leaf (71,7%), который зарегистрирован в количестве 1 814 единиц. Далее следует Mitsubishi i-MiEV, доля которого на середину года составила 11,6%, что в количественном выражении приравнивается к 294 экземплярам.

8% от общего числа зарегистрированных электромобилей в России приходится на Tesla S, парк которых составляет 202 единицы. Отечественный электрокар LADA Ellada представлен в количестве 93 штук (доля - 3,7%). Далее следует еще одна модель Tesla - кроссовер X, зарегистрированный в количестве 88 экземпляров. Помимо перечисленных моделей этой марки, еще одна - Model 3 - насчитывается пока в единственном экземпляре. Также в парк электромобилей в РФ входят Renault Twizy (27 шт.) и BMW i3 (11 шт.).

Около четверти (23,3%) российского парка электромобилей зарегистрировано в Приморском крае (586 шт.). В Москве насчитывается 369 электрокаров, а вместе с Подмосковьем (98 шт.) их количество достигает 467 единиц. На третьем месте по численности электромобилей располагается Хабаровский край, парк которого составляет 244 экземпляра. Еще в трех регионах страны парк электромобилей насчитывает более ста единиц: Краснодарский край (190 шт.), Иркутская (146 шт.) и Амурская области (113 шт.).

Показатели остальных субъектов РФ, в парках которых есть электромобили, приведены на картинке.