 АВТОСТАТ | Лидеры авторынка Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2018 года

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Лидеры авторынка Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2018 года

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по июнь 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 51,6 тыс. единиц – на 13,4% выше результата годичной давности. При этом в июне местный рынок показал отрицательную динамику (-1,8% до 8,9 тыс. шт.).

Лидером на рынке Северной столицы является корейская марка Hyundai – в 1 полугодии обладателями таких машин стало 6,5 тыс. местных жителей (+6,4%). На второй позиции рейтинга находится другой корейский бренд – KIA – с показателем 6,2 тыс. автомобилей (+28,4%). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербурга отечественная LADA, результат которой в январе – июне 2018 года вырос на 24,3% и составил 4,9 тыс. единиц. Стоит отметить, что почти все марки, входящие в ТОП-10 авторынка Санкт-Петербурга, показывают положительную динамику, за исключением Renault, продажи которой упали на 7,3%. При этом наибольший рост демонстрирует Mitsubishi (+75,1%), занимающий последнюю строчку рейтинга.

Самой популярной моделью петербургского рынка является седан Volkswagen Polo, показатели которого в 1 полугодии 2018 года достигли результата в 2,7 тыс. реализованных экземпляров, показав рост на 16,2%. На второй позиции рейтинга расположился седан Hyundai Solaris – за отчетный период на дорогах Питера появилось 2,6 тыс. новых таких автомобилей (-24%). На третьей строчке находится еще одна модель Hyundai – кроссовер Creta с показателем 2,3 тыс. единиц (+38,4%). В пятерку моделей-лидеров авторынка Санкт-Петербурга также вошли KIA Rio (2,2 тыс. шт.; -1,5%) и Mitsubishi Outlander (1,5 тыс. шт.; +26,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», семь моделей, входящих в ТОП-20, демонстрируют рыночное падение, причем самое сильное зафиксировано у Hyundai Solaris (-24%), входящего в тройку лидеров. А вот наилучшая положительная динамика в 1 полугодии отмечена у Hyundai Tucson (+95,1%).

, источник: www.autostat.ru

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