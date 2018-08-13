 АВТОСТАТ | Лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии

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Лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии

Лидеры авторынка Москвы в январе - июне 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 112 тыс. единиц (+14,9% по сравнению с АППГ). При этом в июне москвичи приобрели почти 19 тыс. машин – на 8,6% больше, чем год назад.

Лидерство на местном рынке принадлежит корейской марке KIA – в 1 полугодии на дорогах столицы появилось 18,4 тыс. новых таких машин (+33,5%). На второй строчке находится другой корейский производитель – Hyundai, показатель которого за отчетный период составил около 12 тыс. автомобилей (+1,6%). Замыкает тройку лидеров Москвы немецкий бренд Volkswagen, объем рынка которого в январе – июне 2018 года достиг 8,9 тыс. единиц (+19,6%). Стоит отметить, что все марки, входящие в ТОП-10 авторынка Москвы, показывают положительную динамику. При этом наибольший рост демонстрирует лидер рейтинга KIA, а наименьший – Toyota (+1,2%).

Самой популярной моделью у москвичей является KIA Rio, рыночные показатели которой в 1 полугодии 2018 года составили 7,1 тыс. автомобилей и увеличились на 15,4%. На второй позиции рейтинга находится седан Hyundai Solaris, который выбрали 4,8 тыс. жителей столицы (-18,5%. На третьем месте – Volkswagen Polo, разошедшийся тиражом в 4,2 тыс. экземпляров (+21,7%). В ТОП-5 модельного рейтинга Москвы также попали Hyundai Creta (4 тыс. шт.; +10,6%) и Skoda Octavia (3,2 тыс. шт.; +7,7%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 5 моделей в ТОП-20 демонстрируют рыночное падение, причем самое сильное зафиксировано у Toyota RAV4 (-21%). А вот наибольший рост рынка в 1 полугодии отмечен у KIA Optima (+91,4%).

, источник: www.autostat.ru

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